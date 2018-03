LeBron James schaffte 70. Triple-Double in der NBA

Der Überstar der Liga durchbrach eine weitere Rekord-Schallmauer - © APA (AFP/Getty)

Basketball-Superstar LeBron James hat die Cleveland Cavaliers in der NBA zu einem wichtigen Sieg geführt. Beim 114:109 gegen die Chicago Bulls gelang James zudem das 70. Triple-Double in seiner Karriere. 33 Punkte, 13 Rebounds und 12 Assists schrieb der 33-Jährige am Samstagabend (Ortszeit) an. In der Geschichte der NBA ist er der sechste Profi, der diese Marke erreichte.