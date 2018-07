LED-Technik von Samsung soll Leinwand im Kino ersetzen

Da der LED-Screen auch bei Beleuchtung funktioniere, könnten die Säle zum Beispiel besser für Vorträge oder auch für Computerspiel-Wettbewerbe (eSports) genutzt werden. Das Kino “Traumpalast” in Esslingen bei Stuttgart ist nach Angaben von Samsung das erste in Deutschland, das die neue Technik nutzt. In Österreich wird laut Medienberichten derzeit ein Saal im Cineplexx Wienerberg in Wien-Favoriten damit ausgerüstet. In der Schweiz verfügt das “Arena Cinemas Sihlcity Switzerland” bereits seit März über Samsungs LED-Wand. Der Prototyp ist in Seoul in Südkorea im Einsatz.

Der rund zehn Meter lange und fünf Meter hohe Screen besteht aus 96 Einzelmodulen und verfügt über neun Millionen Pixel. Hierzulande ist die Premiere des Samsung Onyx Screens aktuell heuer im September geplant, wie eine Pressesprecherin von Cineplexx kürzlich der “Futurezone” sagte.

(APA/dpa)