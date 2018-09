Legendäre “Tristan”-Inszenierung wird in Linz wiederbelebt

Mit seiner Inszenierung des “Tristan” bescherte der bedeutende deutsche Dramatiker und Regisseur Heiner Müller – im Zusammenwirken mit dem Bühnenbildner Erich Wonder und mit den Kostümen des japanischen Modeschöpfers Yohji Yamamoto – den Bayreuther Festspielen 1993 einen sensationellen Erfolg. Suschke gelang es nun, zusammen mit Intendant Hermann Schneider, die viel diskutierte aber auch hochgelobte Bayreuther Originalproduktion an das Linzer Landestheater Linz zu holen. Premiere ist am Samstag, dem 15. September, im Großen Saal des Linzer Musiktheaters. Die musikalische Leitung hat Opern- und Orchesterchef Markus Poschner.

Suschke erinnerte am Donnerstag in Linz an die Arbeitsweise Heiner Müllers in Bayreuth. “Das Szenische wurde immer mehr reduziert”. So sei eine Inszenierung von antiker Klarheit, “wie ein Bild”, entstanden. Müller habe sich in dieser seiner einzigen Opernregie jeder Aktualisierung verweigert, jedoch habe ihn das Pathos der Oper interessiert, so Suschke, der in Linz die szenische Leitung über hat. Für die Realisierung das abstrakten Bühnenbildes von Erich Wonder werden neue Technologien verwendet, die es vor 25 Jahren in Bayreuth noch nicht gegeben hat. Yamamotos Kostüme wurden für Linz neu in Bayreuth angefertigt.

Für Dirigent Markus Poschner sei Richard Wagners Musik “dem Orchester auf den Leib geschneidert.” Das Bruckner Orchester Linz könne sich “richtig austoben”. “Wir spielen eigentlich einen Liederabend”, so Poschner, so perfekt sei der “Tristan” komponiert. Wagner denke immer die Stimmen mit.

Die Premiere von “Tristan und Isolde” wird erstmalig live ins Freie übertragen. Der Eintritt zu diesem Public Viewing im Park ist frei. Beginn ist ab 15.00 Uhr. Die Liveübertragung der Oper beginnt um 17.00 Uhr. Daran schließt sich um ca. 23.00 Uhr die Premierenfeier, ebenfalls im Freien an.

(APA)