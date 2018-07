Legionellen im Urlaub: Salzburgerin erhält Entschädigung

Die Salzburgerin verbrachte gemeinsam mit ihrem Mann ihren Sommerurlaub in einem Vier-Sterne-Hotel in Spanien. Entgegen der meisten Urlaubsbeschwerden, begannen die Probleme nicht schon während des Aufenthalts, sondern erst zuhause. Nur wenige Stunden nach der Ankunft in Salzburg klagte sie über schwere Bauchschmerzen. Da sich ihr Zustand nicht besserte wurde sie ins Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert. Die Ärzte stellten eine Legionellenvergiftung mit Lungenentzündung fest, schilderte die AK am Donnerstag in einer Aussendung.

AK erkämpft 2.000 Euro Entschädigung

Nachdem dieses Krankheitsbild meldepflichtig ist, kontaktierte die Salzburgerin das Gesundheitsamt. Wie sich laut AK herausstellte, waren in dem Hotel zuvor bereits fünf Fälle von Legionellenvergiftung aufgetreten. „Es ist unverständlich, warum man das Hotel zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch buchen konnte“, empört sich Andrea Kinauer, Konsumentenschützerin in der AK Salzburg. Als man dem Hotel mit einer Schadenersatzklage drohte, lenkte der Veranstalter ein und zahlte den Betrag an die Salzburgerin.

Legionellen fordern in Österreich mehrere Tote pro Jahr./AFP PHOTO JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN ©

Jedes Jahr mehrere Legionellen-Tote in Österreich

Legionellen aus dem Wasserhahn fordern allein in Österreich jährlich mehrere Todesopfer. Allein im Jahr 2014 erkrankten 133 Menschen an der von diesen Bakterien hervorgerufenen Legionärskrankheit, etwa jeder zehnte Patient stirbt an den Folgen. Der überwiegende Teil dieser Erkrankungen ist aber leicht vermeidbar.