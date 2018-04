Lehen: 26-Jähriger schlägt, raubt und bedroht

Der 26-jährige Rumäne drang am Freitag gegen 23 Uhr in die Wohnung seiner 48-jährigen Ex-Freundin im Stadtteil Lehen ein. Er versetzte ihr mehrere Schläge ins Gesicht und brach ihr dabei das Kiefer, wie die Polizei berichtete.

26-Jähriger wütet in Lehen

Dann bedrohte er einen in der Wohnung anwesenden 60-Jährigen mit einem Messer und forderte von dem Bekannten seiner Ex-Freundin Bargeld und Handy. Dann verließ der 26-Jährige die Wohnung und war für die Polizei vorerst nicht aufzufinden.

Handschellen klicken für Rumänen

Am Sonntag konnte die Polizei den Rumänen schließlich festnehmen. Er zeigte sich weitgehend geständig, hieß es von der Polizei. Er gab an, aus Eifersucht gehandelt zu haben, und nicht in der Absicht, sich zu bereichern. Der 26-Jährige wurde in die Justizanstalt Puch-Urstein überstellt.