Lehen: Aufmerksame Bewohner verhindern Brand

Im Stiegenhaus eines Hochhauses in der Revierstraße in der Landeshauptstadt machte sich am Montagvormittag Brandgeruch breit. Bewohner im 6. Stock des Hauses alarmierten umgehend die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, mussten sie sich erst auf die Suche nach der Rauchquelle machen, wie FMT-Pictures vom Einsatzort berichtete. Nach kurzer Zeit hatten die Florianis eine Wohnung als Ursprung des Brandgeruchs ausgemacht.

Eingeschaltete Herdplatte qualmt Wohnung in Lehen voll

Als nach mehrmaligem Läuten niemand die Tür öffnete, verschafften sich die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Polizei Zugang zur Wohnung. Nach kurzer Suche war die Rauchquelle gefunden. Ein Bewohner hatte vergessen die Herdplatte auszuschalten, durch die Hitzeentwicklung begannen danebenstehende Plastikgegenstände bereits zu schmelzen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall keine.