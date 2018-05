Lehrling wegen gesundheitlicher Probleme fristlos entlassen: AK Salzburg erkämpft Entschädigung

Der 17-Jährige wandte sich verzweifelt an die Jugend- und Lehrlingsberatung, teilte die AK am Dienstag in einer Presseaussendung mit. Der Bursch war nach eineinhalb Jahren im Betrieb fristlos entlassen worden. Als Grund habe der Lehrberechtigte eine gesundheitliche Beeinträchtigung seines Lehrlings angegeben. Was war geschehen?

Lehrling nach Arbeitsunfähigkeit entlassen

Der junge Salzburger erlitt bei einem Unfall eine Gehirnerschütterung. Dadurch traten vorübergehend leichte Gleichgewichtsstörungen auf. Deshalb meldete er sich bei seinem Chef als vorläufig arbeitsunfähig. Als der junge Mann wieder fit war, meldete er sich wieder zum Dienst und absolvierte weiterhin seine Lehre. Wochen später die Hiobsbotschaft – fristlose Entlassung. Die Begründung des Dienstgebers: Eine weitere Beschäftigung wäre aus Haftungsgründen wegen eventueller gesundheitlicher Beeinträchtigung nicht mehr möglich.

Arbeiterkammer Salzburg erreicht Einigung

Die Kündigung bleibt zwar trotz AK-Intervention aufrecht, aber “nach unserer Intervention und einigen Gesprächen mit dem Dienstgeber konnte eine Einigung erzielt werden”, schilderte Jürgen Fischer von der Jugend- und Lehrlingsberatung der AK. Die fristlose Entlassung wurde in eine einvernehmliche Auflösung umgewandelt und der Lehrling erhielt eine Kündigungsentschädigung im Ausmaß von drei Monatsentgelten. “In Summe sind das über 3.000 Euro. Er kann sich jetzt beruhigt nach einer neuen Lehrstelle umsehen, um seine Lehre erfolgreich zu beenden”, so Fischer abschließend.