Lehrlinge am Bau zufrieden, im Handel nicht

Lehrlinge am Bau, in Banken und in der IT bewerteten die Ausbildungsqualität ihres Lehrberufes am besten. Am schlechtesten benotet wurde unter anderem die Lehre im Einzelhandel, in Restaurants und in Apotheken. Dies geht aus einer Online-Umfrage unter 6.024 Lehrlingen des Österreichischen Instituts für Berufsbildungsforschung (öibf) im Auftrag der Arbeiterkammer und der Gewerkschaft hervor.