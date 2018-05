Leiche in Mattsee: Prozess gegen Freundin (60) startet

Die deutsche Staatsbürgerin war in Verdacht geraten, einen 73-jährigen Pensionisten in seinem Haus in Mattsee getötet zu haben. Die bereits stark verweste Leiche des Salzburgers wurde am 27. Juni 2017 in einem Müllcontainer in seiner Garage entdeckt. Die 60-Jährige Frau, die offenbar eine intime Beziehung zu dem Pensionisten hatte, wurde am selben Tag festgenommen. Sie gab an, ihr seien die Sexspiele mit dem Hausbesitzer zu viel geworden. Deshalb habe sie dem Mann, der vermutlich ein Potenzmittel genommen habe, fünf bis sechs Schlaftabletten verabreicht. Am nächsten Tag sei er tot im Bett gelegen.

“Nachtatverhalten besonders auffällig”

Die Frau schilderte, dass sie die Leiche in den Container gesteckt habe. “Ihr Nachtatverhalten ist besonders auffällig”, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Salzburg, Barbara Fischer zur APA. Die Staatsanwaltschaft ermittelte bisher wegen Mordes gegen die Verdächtige. Mit dem Tod des 73-Jährigen will die 60-Jährige aber nichts zu tun haben.

Gutachten entlastet Angeklagte

Laut Obduktionsergebnis dürfte der Mann Anfang Juni verstorben sein. Die Todesursache konnte nicht geklärt werden. Ein ergänzendes Gutachten der Gerichtsmedizin hat die Beschuldigte jetzt entlastet.

Vielen Fragen bleiben offen

Der Verdächtige soll das Auto des verstorbenen Pensionisten verkauft und Bestellbetrügereien begangen haben. Wie der zuständige Staatsanwalt, der bisher wegen Mordes ermittelte, nun weiter vorgeht, sei noch unklar, sagte Fischer. “Die Ermittlungen sind noch nicht gänzlich abgeschlossen. Eine Entscheidung steht noch aus.” Nach der in Berlin geborenen Frau wurde auch in deren Heimat wegen Betrugsverdachts gefahndet. Die deutschen Behörden haben laut Fischer einen Auslieferungsantrag gestellt.

(APA)