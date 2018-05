Wien: Kinderleiche in Mistkübel entdeckt

Leiche in Mistkübel entdeckt. - © APA/dpa/Patrick Seeger

In einer Wohnhausanlage in der Heiligenstädter Straße 11-25 in Wien-Döbling ist am Samstag eine Leiche eines Kindes in einem Mistkübel entdeckt worden. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer ist von Fremdverschulden auszugehen.