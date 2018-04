Leichenfund im Neusiedler See: Identität weiter unklar

Der Fundort der Leiche liegt versteckt - © APA

Nach dem Fund eines weiblichen Torsos und Kopfes am Freitag in der Ruster Bucht im Neusiedler See war die Identität der Toten weiterhin unklar. Es werde intensiv ermittelt, sagte Johann Fuchs, Leiter der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, am Sonntagnachmittag auf Anfrage.