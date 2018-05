Nach dem Leichenfund in Fritzens in Tirol Ende April steht nunmehr die Identität des Opfers fest: Es handelt sich um einen 75-jährigen Tiroler, der seit Juli 2016 als abgängig gemeldet war, teilte das Landeskriminalamt am Donnerstag mit. Die zwischenzeitlich durchgeführte DNA-Analyse der Leiche habe eine Übereinstimmung zu dieser abgängigen Person ergeben, hieß es.

Der Mann stammte aus Wörgl und war zuletzt in Innsbruck wohnhaft gewesen. Er wurde offenbar durch "einen schweren Angriff auf den Kopf" getötet. Die Suche nach dem Täter blieb bisher ergebnislos. (APA)