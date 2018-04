Leichenteile aus Neusiedler See von einer Person

Die Identität der Toten ist noch nicht bekannt - © APA

Die nach der Entdeckung eines Frauentorsos in der Ruster Bucht im Neusiedler See bisher gefundenen Leichenteile stammen alle von derselben Person. Das bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, Verena Strnad, nach der Untersuchung von DNA-Material. Fix ist auch, dass es sich bei der Toten nicht, wie in Medienberichten gemutmaßt wurde, um ein TV-Starlet aus Ungarn handelt.