Leichtathletik: Thomas Geierspichler holt EM-Gold in Berlin

Für Geierspichler war es der bereits neunte EM-Titel seiner Karriere. “Diese Goldmedaille war etwas ganz spezielles, weil sie so unerwartet kam. Beim Auftaktrennen lief es gar nicht gut”, so Geierspichler. “Die Freude ist riesengroß! Das ganze Jahr trainiert man auf diesen Tag X hin und es ist fantastisch, wenn dann alles aufgeht. Ich bin Gott so dankbar und allen, die mich unterstützen.”

Vor Geierspichler hatte in Berlin bereits Speerwerferin Natalja Eder Gold geholt. Diskuswerfer Bil Marinkovic war am Mittwoch Vize-Europameister geworden.

(APA)