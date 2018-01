Leiner-Flagshipstore in Wien an Benko verkauft

Gebäude geht an Benko - © APA (Leiner)

Der Bilanzskandal beim Kika/Leiner-Eigentümer Steinhoff hat bereits deutliche Auswirkungen in Österreich. Steinhoff hat den Leiner-Flagshipstore auf der Wiener Mariahilfer Straße an den Tiroler Immobilienmilliardär Rene Benko verkauft, um zu Geld zu kommen, berichtet das Magazin “Trend” Freitagmittag online. Der Deal sei über ein Vorkaufsrecht am 29. Dezember im Grundbuch eingetragen worden.