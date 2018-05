Leipzig-Coach Hasenhüttl ließ Zukunft offen

In den kommenden Tagen stehen Gespräche mit Ralf Rangnick über eine mögliche Vertragsverlängerung an. Auch der Sportdirektor hatte betont, erst nach dem Saisonende mit Hasenhüttl sprechen zu wollen. “Es gibt keine Entscheidung zu präsentieren. Unser Trainer hat noch einen Vertrag bis 2019. Er hat uns vor einigen Wochen mitgeteilt, dass er sich sehr gut vorstellen kann, länger hier zu arbeiten. Das haben wir zur Kenntnis genommen und uns drüber gefreut”, sagte Rangnick am Samstag vor dem Spiel auf Sky.

Die Leipziger sind auch nach ihrem zweiten Bundesligajahr international dabei. Wenn Meister FC Bayern das DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt gewinnt, reicht Tabellenplatz sechs direkt für die Gruppenphase der Europa League. Sollten die Hessen überraschend den Cup gewinnen, müsste RB vor dem Bundesliga-Start in die Europa-League-Qualifikation.

(APA/dpa)