Leitungswasser in immer weniger Salzburger Lokalen gratis

Bis zu 80 Cent kostet inzwischen ein kleines Glas Leitungswasser in der Salzburger Gastronomie. Das ergab ein Test der Salzburger Arbeiterkammer (AK) in 33 Lokalen in der Landeshauptstadt. In der knapp der Hälfte der getesteten Betriebe gab es Wasser aber auch gratis.