Lenker kracht auf Autobahn gegen Wegweiser: Verletzt

Der Lenker ist bei dem Unfall eingeklemmt und verletzt worden.

Ein Autolenker ist am Montag auf der A1 in Fahrtrichtung Linz bei Innerschwand von der Fahrbahn abgekommen. Er schlitterte über eine Wiesenböschung und krachte in das Betonfundament eines Überkopfwegweisers. Dabei ist der 38-Jährige ein seinem Auto eingeklemmt und verletzt worden.