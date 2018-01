Lenker nach Unfall im Bezirk Gänserndorf verstorben

Nach einem Anprall gegen einen Baum am Freitagabend im Bezirk Gänserndorf ist ein 38-jähriger Lenker im Spital verstorben. Der Mann war nach dem Verkehrsunfall mit schweren Blessuren in das UKH Wien-Meidling geflogen worden. Am Samstag kurz vor 1.00 Uhr erlag er seinen Verletzungen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der 38-Jährige war am Freitag kurz nach 21.00 Uhr mit seinem Pkw auf der Fahrt von Lassee in Richtung Loimersdorf (Marktgemeinde Engelhartstetten) von der L4 abgekommen und gegen einen Baum gestoßen. Am Auto entstand ein Totalschaden. (APA) Leserreporter Feedback