Leogang: Alkolenker rammt mit zwei Promille Verkehrsinsel

Eine Polizeistreife wurde auf den stark beschädigten Pkw am Straßenrand aufmerksam. (Symbolbild) - © Bilderbox

Mit zwei Promille Alkohol im Blut hat in der Nacht auf Samstag ein Autofahrer in Leogang (Pinzgau) eine Verkehrsinsel gerammt und stark beschädigt. Er ließ seinen ebenfalls ziemlich demolierten Wagen zurück und machte sich auf den Heimweg. Polizisten wurden bei einer Streifenfahrt auf den Unfallwagen und das Geschehen aufmerksam, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.