Lerchbacher bei Darts-WM ausgeschieden

Der Österreicher Zoran Lerchbacher ist am Samstag in London in der zweiten Runde der Darts-WM ausgeschieden. Der Weltranglisten-74. unterlag dem Weltranglisten-58. Keegan Brown im Alexandra Palace 2:4. Der 25-jährige Engländer hat sich damit mein Achtelfinal-Duell mit Rekordweltmeister Phil Taylor bei dessen Abschiedsevent gesichert.

Nach zweimaligem Satzausgleich gegen Brown verpasste Lerchbacher knapp die Fixierung eines siebenten Satzes. Der 45-jährige Steirer hatte zum Auftakt unerwartet gegen den Engländer Mervyn King 3:2 gewonnen. Mit dem als Nummer fünf gesetzten Mensur Suljovic hat es am Freitag aber ein Österreicher mit einem 4:2-Erfolg gegen den Schotten Robert Thornton ins Achtelfinale geschafft. Er spielt am Donnerstag gegen den Belgier Dimitri van den Bergh um das Erreichen des Viertelfinales. Auch Rekordchampion Phil Taylor hat das Achtelfinale erreicht. Der 16-malige Weltmeister aus England bezwang am Samstag seinen Landsmann Justin Pipe klar mit 4:0 und trifft nun am Donnerstag in einem weiteren englischen Duell auf Keegan Brown. "The Power" Taylor tritt nach der Weltmeisterschaft vom aktiven Darts-Sport zurück. (APA)