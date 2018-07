SPÖ-Bundesgeschäftsführer fordert Antworten - © APA

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher lässt an dem internen Sparpapier und der Vorgehensweise der Regierung rund um die Einsparungen bei der Unfallversicherung AUVA kein gutes Haar. Am Dienstag kritisierte er insbesondere Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Lercher fordert in der Causa nun klare Antworten, auch von Kanzler Kurz.