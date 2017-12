Lercher will SPÖ in alle Orte des Landes bringen

Angriffspunkte bei der frisch angelobten Regierung sieht der neue Bundesgeschäftsführer genug. Die SPÖ werde genug Raum haben, die von der Koalition geplanten Vorhaben entsprechend darzustellen. Lercher erkennt in den Regierungsplänen etwa eine 60-Stunden-Woche, die nichts anderes als einen Angriff auf alle Arbeitnehmer bedeute. Ebenfalls einen Schwerpunkt setzen will der Bundesgeschäftsführer in der Wohnpolitik, die sich nach Meinung der SPÖ gegen die Mieter richtet sowie bezüglich möglicher Erschwernisse beim Arbeitslosengeld und bei den Pensionen. Dass Menschen nach 38 Arbeitsjahren keinen Job mehr fänden, werde von der Regierung ausgeklammert. Die Vertretung der vielen Betroffenen werde die SPÖ übernehmen, habe sich die FPÖ doch in ihrer Verantwortung für die einfachen Arbeiter des Landes “anscheinend aufgegeben”.

Unterschiedliche Positionen zwischen einzelnen Landesorganisationen in der SPÖ bestreitet Lercher nicht, jedoch ist das aus Sicht des Bundesgeschäftsführers ganz normal und auch in der ÖVP nicht anders. Es gebe in seiner Partei aber eine “wirtschaftspolitische Klammer”. Auf dieser will Lercher mit einer kantigen Sozial- und Wirtschaftspolitik ansetzen.

Lercher will auch dazu beitragen, die Beschlüsse und Positionen der eigenen Partei der Bevölkerung näher zu bringen. Vorstellbar ist das für den Bundesgeschäftsführer im Rahmen des von ihm ausgerufenen Fokus auf eine “kommunalpolitische Strategie”, wie zu Kreiskys Zeiten Bürgergespräche, freilich in zeitgemäßer Form im ganzen Land durchzuführen: “Mir ist wichtig, dass Politik wieder verstanden wird und das hat viel mit Sprache zu tun.” Großer Auftrag der Sozialdemokratie werde eben sein, die eigenen Themenbereiche in die Mitte der Gesellschaft zu bringen.

Wie die SPÖ das alles organisatorisch anstellen will, soll bei einem Parteitag im Oktober 2018 ebenso beschlossen werden wie das neue Parteiprogramm, das in erster Linie von Renner-Institut-Chefin Maria Maltschnig koordiniert wird. Dass eine Änderung in der Organisation nicht von heute auf morgen wird gehen können, ist dem Bundesgeschäftsführer dabei klar: “Man braucht einen langen Atem, um Strukturen zu ändern.”

Ziel ist es jedenfalls, die Durchlässigkeit zu erhöhen: “Wie können Junge die Möglichkeit erhalten, in Funktionen zu kommen ohne lange Jahre der Wartezeit?” Funktionieren kann das nach Einschätzung Lerchers, indem man neben der Parteistruktur Themeninitiativen ermöglicht. Diese sollten beispielsweise auch die Möglichkeit haben, sich inhaltlich in Parteitage einbringen zu können. Dass damit alte Parteikader frustriert sein könnten, wenn sie von Neulingen quasi überholt werden, muss nicht sein, glaubt Lercher. Man habe auch genug qualifizierte Menschen innerhalb der Partei: “Passen muss die Balance.”

Ob auch eine Direktwahl des Vorsitzenden kommen wird, ließ Lercher offen: “Das weiß ich nicht, ob das die Richtung sein wird.” Falsch wäre jedenfalls jetzt einfach zu sagen, wir wählen den Parteivorsitzenden direkt und alle Probleme sind gelöst: “Das muss in Summe eine runde Geschichte sein.”

Klar ist, dass auch mit dem neuen Bundesgeschäftsführer die Gewerkschafter in der SPÖ eine wichtige Rolle innehaben werden. Die Fraktion Sozialistischer Gewerkschafter (FSG) sei eine unglaublich wichtige und starke Bewegung, die viele Überschneidungen mit der SPÖ aufweise: “Immer wenn es geht, werden wir gemeinsam marschieren.”

(APA)