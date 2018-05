Lesepaten des Jugendrotkreuzes fördern Kinder

Dadurch wird der Wichtigkeit des Lesens ein hoher Stellenwert eingeräumt. Das Angebot wird von den Einrichtungen sehr gut angenommen – das Jugendrotkreuz sucht weitere Freiwillige.

„Wir sehen, dass die Lesekompetenz bereits in den ersten Schuljahren sehr wichtig ist. Das ist die Basis für den weiteren Werdegang und die Bildungschancen der Kinder. Hier setzen wir als Jugendrotkreuz an. Gemeinsam mit dem Land Salzburg und finanzieller Unterstützung der Hofer KG haben wir die Lesepaten ins Leben gerufen. Wir freuen uns, dass das Angebot ausgezeichnet angenommen wird und bereits zwölf Lesepatinnen und Lesepaten in den Nachmittagsbetreuungseinrichtungen mit den Kindern lesen“, sagt Gerald Gutschi, Geschäftsführer des Jugendrotkreuzes Salzburg. Birgit Perschl, Inspektorin und Fachberaterin des Landes Salzburg für Horte und Schulkindgruppen, ergänzt: „Ziel des Projektes ist es auch, die Freude am Lesen zu wecken. Lesen als etwas Spannendes und Bereicherndes zu erleben und dabei die Neugierde und Lernbereitschaft der Kinder zu nutzen.“

Weitere Lesepaten gesucht

Das Jugendrotkreuz sucht weitere ehrenamtliche Lesepaten. Nach einer Einschulung lesen die Freiwilligen im Rahmen der Nachmittagsbetreuung mit jeweils einem Kind und können so ganz gezielt auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen. Interessierte können sich unter lesepaten@s.roteskreuz.at oder beim Österreichisches Jugendrotkreuz in der Ulrich-Schreier-Straße 18, A-5020 Salzburg, Tel.: +43 662 8042-4224 melden.