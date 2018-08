Letzte Hilfstranche für Griechenland über 15 Milliarden Euro

Ab 20. August muss sich das Land selbst finanzieren - © APA (AFP)

Das hoch verschuldete Griechenland hat seine letzte Hilfstranche in Höhe von 15 Mrd. Euro erhalten. Der Euro-Rettungsschirm ESM bestätigte die Auszahlung am Montag in Luxemburg. 9,5 Mrd. Euro sollen demnach zum Aufbau eines Kapitalpuffers für die Zeit nach Ende des internationalen Hilfsprogramms dienen. Der Rest soll zur Schuldentilgung verwendet werden.