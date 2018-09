Libysche Küstenwache rettete 316 Migranten binnen zwei Tagen

Noch immer flüchten Menschen mit Schlauchbooten über das Meer - © APA (AFP/Mission Lifeline e. V.)

Die libysche Küstenwache hat innerhalb von zwei Tagen italienischen Angaben zufolge 316 Migranten im Mittelmeer gerettet und nach Libyen zurückgebracht. In der Nacht auf Dienstag nahm die Küstenwache 116 Menschen aus einem Schlauchboot an Bord und brachte sie zurück in das krisengebeutelte nordafrikanische Land, wie der italienische Innenminister Matteo Salvini bekanntgab.