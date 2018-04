Lichthaus an Lehener Brücke wird zum Türenhaus

Auch wenn wieder Licht und Leben in den Elisabethkai 62 eingekehrt sind – mit Beleuchtungskörpern hat das ehemalige Lichthaus schon lange nichts mehr zu tun. Seit August 2017 betreibt die Firma Jeld-wen mit ihrer Türenmarke Dana einen modernen Schauraum an der Lehener Brücke. Am Mittwoch folgte schließlich der letzte Schliff: Aus dem Lichthaus wurde mit Hilfe einer Hebebühne das Türenhaus. 85 Zentimeter große, weiße Buchstaben zeigen die Erneuerung des Hauses. “Wir respektieren die Geschichte des markanten Gebäudes, aber wir wollen auch auf den Neustart hinweisen”, erklärt Daniel Egger, Mitglied der Geschäftsführung. Die Buchstaben aus witterungsbeständigem Aluminium und Plexiglas werden energiesparend auf LED-Basis beleuchtet.