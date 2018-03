Lidl veröffentlichte am Donnerstag einen Rückruf. - © APA/AFP/Justin TALLIS

Der bei Lidl verkaufte “Golden Sun Bio Organic Amaranth, 500g” von Hersteller Estyria Naturprodukte GmbH wird zurückgerufen. Im Rahmen der internen Qualitätskontrolle wurden in einer Probe Salmonellen nachgewiesen, begründete Lidl den Rückruf am Donnerstag in einer Aussendung.