Lieferengpässe bei VW wegen neuer Abgastests möglich

Es könnte zu Produktions-Anpassungen kommen - © APA (AFP)

Die Umstellung auf den neuen Abgas-Teststandard WLTP droht Volkswagen Lieferengpässe bei bestimmten Modellen zu bescheren. Wenn der Prüfzyklus zur Bestimmung von Verbrauch sowie Schadstoff- und CO2-Emissionen am 1. September eingeführt wird, könne es in der zweiten Jahreshälfte bei der Kernmarke VW Pkw zu “Anpassungen in der Produktion” kommen, teilte das Unternehmen am Samstag mit.