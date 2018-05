Liefering mit Remis gegen Wr. Neustadt

Wr. Neustadt kam gegen Liefering auswärts in Grödig zu einem 1:1-Remis. Die Niederösterreicher gingen früh in Führung. In Grödig fabrizierte Liefering-Verteidiger Bojan Lugonja (5.) im Strafraum ein Eigentor.

Nach Remis: Wr. Neustadt vor Rückkehr in Bundesliga

Mario Ebenhofer hätte weniger später aus kurzer Distanz auf 2:0 erhöhen können, schoss aber Goalie Daniel Antosch an. Dann drückte Liefering auf den Ausgleich, der gelang aber erst in der Nachspielzeit Tobias Anselm (90.+4). Die von Roman Mählich trainierten Wiener Neustädter stehen damit vor der Rückkehr in die Bundesliga.

(APA)