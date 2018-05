Liefering setzt erfolgreiche Heimserie fort

Zakaria Sanogo (6.) brachte die Hartberger mit einem satten Schuss früh in Führung. Dario Tadic (14.) erhöhte wenig später vom Elfmeterpunkt auf 2:0 für die Oststeirer. Auch der dritte Treffer fiel durch einen Hartberger: Stefan Gölles (35.) spitzelte den Ball aus kurzer Distanz ins eigene Tor.

Liefering dreht Partie in zweiter Hälfte

Nach der Pause hatten die Gäste zunächst weitere gute Möglichkeiten, diese ausgelassen zu haben sollte sich später rächen. Mit den beiden Einwechslungen von Patson Daka und Dominik Szoboszlai kurbelten die Salzburger das Offensivspiel an. Nach einem gut getretenen Freistoß von Szoboszlai verfehlte Patson Daka die Kugel nur haarscharf. Die Mannschaft von Gerhard Struber und Janusz Gora war nun das aktivere, bessere Team. Die Steirer hatten kaum Zugriff auf die Partie, ehe Zakaria Sanogo das Spielgerät knapp am Kreuzeck vorbeischlenzte. Liefering schaffte durch Mohamed Camara (71.) erst den Ausgleich, der eingewechselte Patson Daka (89.) traf mit Urgewalt schließlich zum nicht unverdienten 3:2. Damit mussten die Steirer nach neun Partien ohne Niederlage erstmals wieder als Verlierer vom Platz.

“Unser Start war heute nicht gut, und wir waren früh in Rückstand. Das muss man so hinnehmen. Wir haben es dennoch geschafft, einen Umschwung zu erzwingen und waren in der zweiten Hälfte die klar bessere Mannschaft. Das schweißt zusammen. Wir freuen uns, dass wir endlich wieder einen Dreier einfahren konnten”, bilanziert Liefering-Coach Gerhard Struber nach dem Spiel.

(SALZBURG24/APA)