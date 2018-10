Liefering unterliegt Wiener Neustadt

Der FC Liefering ging in Wiener Neustadt leer aus. - © GEPA/Red Bull

Der FC Liefering verlor in der 2. Liga am Freitag gegen den SC Wiener Neustadt durch zwei späte Treffer mit 1:2. Mohamed Camaras Führungstor reichte den Salzburgern nicht, Filip Faletar schoss die Niederösterreicher in den Schlussminuten zum Sieg. Für die Jungbullen war es die dritte 1:2-Pleite in Folge.