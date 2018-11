Lieferinger Brüder mit Brause-Wasser zum Millionendeal

Das österreichische waterdrop-Gründerteam hat sich der Vision angenommen, das Wassertrinken zu revolutionieren.

Bruder-Paar verzichtet auf 500.000 Euro

Mit viel Geschmack, reich an Frucht- und Pflanzenextrakten sowie wertvollen Vitaminen krallten sich die Unternehmer eine Investition von einer Million Euro für einen Marktanteil von 12,5 Prozent. Da der mit Ralf Dümmel vereinbarte Deal jedoch “geplatzt” ist, könnte die Million 2019 doch noch winken. “Man hat nur diesen einen Auftritt und der muss sitzen. Vor allem, wenn man von Maschmeyer, Dümmel & Co. eine Million Euro für ein Produkt verlangt, das es so noch nicht gegeben hat.

Wir wollten vermitteln, dass unsere Idee Potenzial und Power hat”, erklärte der Lieferinger Murray im Gespräch mit SALZBURG24. “Natürlich hätten wir die 500.000 Euro von Dümmel gut gebrauchen können. Unser Ziel ist es aber, ein Premiumprodukt zu bleiben und den Kunden online einen leichten Erwerb zu ermöglichen. Im nächsten Jahr werden wir wieder mit dem Investor reden.”

Waterdrop mit Ursprung in Salzburg

Der 34-Jährige Murray nahm nach der Geburt seiner Tochter den Familiennamen seines schottischen Großvaters an und absolvierte gemeinsam mit seinem sechs Jahre jüngeren Bruder Henry Wieser die Handeslakademie in Salzburg. Nach seinem Studium in Wien, Mailand und Singapur wurde die Idee von Waterdrop geboren: “Bei einem Langstreckenflug ließ mich mein Einfall, den Getränkehandel zu revolutionieren nicht mehr los”, erklärte Murray. Mit den kompakten, zuckerfreien waterdrop-Würfeln haben die drei Österreicher eine Alternative zu Limonade und Energy-Drinks erfunden. Die recycelbaren Einzelverpackungen sollen laut Murray 97 Prozent Kunststoff im Vergleich zu herkömmlichen 0,5-Liter-Plastikflaschen ersparen.

Das waterdrop-Team mit den Lieferingern Wieser und Murray wollen den Getränkemarkt revolutionieren./Höhle der Löwen/Bernd Michael Maurer ©

Aus Schulden wurden zwei Millionen Euro Umsatz

Dem derzeitigen Höhenflug ging jedoch ein gefährlicher Start voraus. “Zu Beginn habe ich Schulden gemacht und meinen Job als Berater gekündigt”, sagte Murray, dessen Dreier-Team 2017 nach eigenen Angaben rund zwei Millionen Euro Umsatz gemacht haben. Das Team besteht derzeit aus 18 Mitarbeitern und konzentriert sich vorwiegend auf den Online-Handel. “Rund 60.000 unserer Kunden kaufen bei uns online ein”, verrät der Gründer. Insgesamt sollen sich bereits neun Gesellschafter an dessen Firma “mit Herzblut” beteiligen.

Das Start-up-Unternehmen will sich auf Exklusiv-Partner konzentrieren und (vorerst) nicht in den Handel investieren. Dennoch haben sich die Senkrechtstarter einen Store in ihrer Heimat gegönnt. “Für uns ist Salzburg die schönste Stadt der Welt. Wir wollen den Leuten in der Heimat unser Produkt näher bringen.”Auch bei BIPA Österreich und REWE-Süd in Deutschland ist der Microdrink erhältlich. Als kurzfristiges Ziel gibt Murray die Expansion nach Großbritannien und Frankreich an. In fünf bis zehn Jahren soll es waterdrop weltweit geben.