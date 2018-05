Lieferings Heimserie hält auch gegen Wacker Innsbruck

Die Salzburger blieben zuhause ungeschlagen. - © Red Bull/GEPA

Der FC Liefering konnte am Freitagabend in Grödig gegen Wacker Innsbruck einen Rückstand in der Schlussphase noch aufholen. Schlussendlich trennten sich die Mannschaften mit einem 2:2-Gleichstand. Damit sind die Salzburger seit 16 Heimpartien unbesiegt.