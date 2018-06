Life Ball-Gäste landen am Salzburger Flughafen

Die Ankunft des „Life Ball Fliegers“ war ursprünglich für 6 Uhr geplant, aufgrund von Verzögerungen wird nun mit einer Landung gegen 8.40 Uhr gerechnet. An Bord befinden sich unter anderen Kelly Osbourne, Patti LaBelle, Caitlyn Jenner, Rufus Wainwright, Stella Ellis, Danilo Dixon und Gus Kenworthy.

“The Sound of Music” Thema beim 25. Life Ball

“The Sound of Music” lautet das Motto des diesjährigen Jubiläums-Life Balls. Es war daher naheliegend, dass der Life-Ball-Konvoi mit Moderatorin Conchita Wurst in Salzburg Station macht. Am Samstag geht der 25. Life Ball dann in Wien über die Bühne.

Salzburger Wiesen und Berge am Rathausplatz

Salzburger Wiesen und Berge mit Edelweiß, eine riesige Kuckucksuhr sowie Trachtenpärchen inmitten von Schmetterlingen und Hirschen – die Kulisse von “Sound of Music” ist am Mittwochvormittag für den Life Ball am Rathausplatz angekommen.

(SALZBURG24/APA)