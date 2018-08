Lifehacks bei Hitze: Wie kühlt ihr euch ab?

Bei der aktuellen Hitze ist wohl jeder dankbar über Tipps zur Abkühlung. Die Methode von Twitter-User Maggostopheles sticht aus den sonstigen heraus und sorgt für reichlich Diskussionen. Wie verschafft ihr euch ein bisschen Abkühlung an heißen Tagen? Schreibt uns eure Tricks in die Kommentare, auf Facebook oder schickt uns eine Nachricht via Leserreporter!

Drei Grad weniger nur mit Flasche Wasser?

Zurück zum Lifehack: Dazu füllt er eine 1,5 Liter große Flasche mit Wasser, stellt sie anschließend ins Gefrierfach und dann auf einen hohen Punkt im Zimmer. Das soll den Raum für etwa drei Stunden um drei Grad Celsius abkühlen. Und das ganz ohne Klimaanlage. Laut eigenen Angaben funktioniert das, seit sieben Jahren kommt er damit der Hitze in seiner Dachgeschosswohnung bei. Die Räume seien 15 bis 20 Quadratmeter groß.

Da es gerade wieder heiß wird: – Eine 1,5 Liter Flasche nicht ganz voll mit Wasser machen und einfrieren (dehnt sich beim gefrieren aus).

– Wenn es heiß ist, die Flasche auf einen hohen Punkt im Zimmer stellen. Das kühlt einen normalen Raum für etwa 3 Stunden um etwa 3°C ab. — Maggostopheles (@marcomanders_da) 28. Mai 2018

Funktioniert das?

Die Twitteria ist teilweise skeptisch, andererseits auch begeistert:

“Das kühlt einen normalen Raum für etwa 3 Stunden um etwa 3°C ab.”

unfug.

150kcal kühlen keinen raum um 3 grad ab. — Meson (@MisterMeson) 29. Mai 2018

genialer Trick, probier ich mal aus!! — Alica 🌧️ (@CookieClash) 29. Mai 2018

Wer auch immer mal zur Raumkühlung durch mit gefrorenem Wasser gefüllte Flaschen geschrieben hat: Danke! Es hat gerade sehr geholfen, meine durch Autofahrt zum Tierarzt erhitzte Katze zu kühlen. 🍀 — Watt’n Matz 🐚 (@MandyMatz) 25. Juli 2018

Auch konkrete Berechnungen können nicht alle User überzeugen, andere stellen ihre eigenen an:

Es bräuchte sogar nur 32 kcal: https://t.co/tvq43fNKVV — Maggostopheles (@marcomanders_da) 29. Mai 2018

Rein rechnerisch kommts hin. 1,5kg schmelzendes Eises können 100m^3 Luft um 3°C abkühlen. Allerdings ignoriert diese Rechnung, dass man auch den Rest der Wände, Decke und Boden abkühlen muss. Die wenigsten Wohnungen sind Thermoskannen. Ich bezweifle einen spürbaren Effekt. — Roland Giersig 🌻🌹 #18er 🍜 (@RolandGiersig) 29. Mai 2018

User teilen ihre Hitze-Tipps

Doch Maggostopheles hat noch mehr Tipps parat und er ist nicht der einzige, der auf Twitter seine Hitze-Ratschläge mit der Welt teilt.

Da es gerade nicht nur heiß, sondern auch trocken ist, könnt ihr alternativ ein oder zwei Handtücher nass machen und diese frei aufhängen. Bei der Verdunstung wird der Luft ebenfalls viel Wärme entzogen. Vergesst nur abends das lüften nicht, sonst wird es feucht in der Wohnung! https://t.co/rmZxgnsVC0 — Maggostopheles (@marcomanders_da) 25. Juli 2018

Tipps gegen Hitze im Büro: 1. Einfach nicht hingehen — Ringo Trutschke (@Nacktmagazin) 24. Juli 2018

5 Tipps für den Umgang mit der Hitze: 1. wenn das Gehirn geschmolzen ist, einfach mal die Fresse halten.

2. zwischen durch auch mal Wasser trinken

3 sich daran erinnern, dass es im Sommer heiss sein darf

4 daran glaube, dass man es auch ohne 5 Tipps überlebt — Prolephet (@JakobKreu3fe1d) 30. Juli 2018

Habt trotz Hitze etwas #spaß und trinkt ausreichend. Mein #Tipp Wasser mit ingwer und etwas Zitronensaft. Kommt gut durch den tag — Sabine Berg (@ThalaBeratung) 30. Juli 2018

Wir brauchen mehr Experten, die im Radio Tipps zum Umgang mit der #Hitze geben. Gerade gehört, dass man gegen die Hitze kühle Räume aufsuchen sollte. Jetzt weiß ich, wieso mir seit zwei Wochen so warm ist: Ich war nie in einem kalten Raum! #Hitzewelle — Daniel Kul (@RoqueDanteCruz) 31. Juli 2018

Wir nutzen kühlendes Wasser gegen die #Hitze im Büro. Weitere Tipps für kühle Räume haben die Kollegen der @vznrw_energie: https://t.co/c4Q7AaSjDk pic.twitter.com/Hg94RBXTyg — Verbraucherzentrale (@vznrw) 25. Juli 2018

Und wenn alles nichts hilft, könnt ihr euch ja immer noch in den Kühlschrank legen.