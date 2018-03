Vier Jahre nach der ersten Insolvenz zittern wieder 220 Mitarbeiter der Liman Reinigungs- und Umweltpflegegesellschaft m.b.H. in Wels um ihre Jobs. Das Unternehmen hat am Montag am Landesgericht Wels ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt, wie Creditreform und KSV 1870 berichteten. Passiva von 2,4 Mio. Euro stehen Aktiva von 2 Mio. Euro gegenüber.

Grund für die neuerliche Zahlungsunfähigkeit seien hohe Forderungen gegenüber Abgabengläubigern. Sie seien zu keinen weiteren Stundungen bereit gewesen, teilten die Kreditschützer mit. Den 64 Gläubigern wurde mit dem Antrag auf Insolvenzeröffnung ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent binnen zweier Jahre angeboten.