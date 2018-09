Zwei Personen wurden ins Krankenhaus in Hall gebracht - © APA (Webpic)

In Tirol ist am Mittwoch ein fahrerloser Linienbus an einer Haltestelle losgerollt und durch einen Zaun gekracht. Zwei Fahrgäste wurden dabei verletzt. Der Busfahrer des Regionalbusses in Absam war an einer Haltestelle ausgestiegen, weil die Kassa im Bus nicht funktionierte, wie die Polizei mitteilte.