Linke Demonstranten und Identitäre geraten bei Infoveranstaltung aneinander

Die Identitären-Gruppierung hatte für Samstagmittag eine Infoveranstaltung am Platzl in der Salzburger Innenstadt angemeldet. Kurz nachdem die Identitären ihren Infostand aufgebaut hatten, marschierte eine Gruppe linker Demonstranten am Platzl auf und verhüllten den Stand mit aufgespannten Regenschirmen.

Joghurtbecher traf Passantin

“Es kam anschließend zu verbalen Meinungsverschiedenheiten zwischen den Gruppierungen, die sich schließlich so aufgeschaukelt haben, dass am Ende Eier und Joghurtbecher flogen“, berichtet Polizeisprecher Michael Rausch auf SALZBURG24-Nachfrage. Dabei wurde eine Passantin von einem Joghurtbecher getroffen und leicht verletzt.

Gegendemonstranten zogen ab

Die Polizei griff rasch ein und unterband die Auseinandersetzung. “Wir haben die Veranstaltung ohnehin überwacht, daher konnten wir schnell handeln“, erklärt Rausch. Die Gegendemonstranten seien danach abgezogen.