Linz: Dreijährige aus brütend heißem Auto gerettet

Wild gestikulierend machte eine Frau am Mittwochnachmittag eine Polizeistreife in der Linzer Ing. Stern Straße auf das schreiende Kind in dem Auto aufmerksam. Der Wagen stand in der prallen Sonne, teilte die Polizei Oberösterreich mit. Die Fenster seien verschlossen gewesen. Das dreijährige Mädchen sei zudem immer schwächer geworden.

Dreijährige in Linz ins Krankenhaus gebracht

Während einer der Beamten eine Schaufel zum Einschlagen der Autoscheibe holte, machte sein Kollege eine Zulassungsanfrage. Der Besitzer des Wagens, ein 35-jähriger Linzer, wohnte unweit des Abstellplatzes. Der Polizist schrie aus Leibeskräften nach dem Mann. Dieser sei umgehend herbeigeeilt und habe das Mädchen schließlich aus dem Wagen geholt, so die Polizei. Ob es sich bei dem 35-Jährigen um den Vater des Kindes handelt, ist nicht bekannt. Die Dreijährige wurde sofort mit Wasser versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Mädchen habe im Auto geschlafen

Auf die Frage, warum er das Mädchen im Auto gelassen habe, hatte der Mann eine simple Antwort: Es habe geschlafen. Der 35-Jährige gab weiters an, dass er ein Babyphon im Fahrzeug angebracht habe, damit er sie hören könne. Die verzweifelten Schreie des Kindes dürfte er aber offenbar nicht mitbekommen haben. Rund 30 Minuten soll das Kind in dem Wagen in der Sonne ausgeharrt haben.