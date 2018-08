Linzer Klangwolke sucht noch schwindelfreie Statisten

La Fura dels Baus wollen die Geschichte der Menschheit als “traumähnliche” Visualisierung inszenieren. Am Montag kommender Woche werden die Katalanen mit 24 Personen und fünf Lkw in Linz erwartet und mit den Proben vor Ort beginnen. 90 Statisten sind in der Show eingeplant, 60 wurden bereits gefunden. Die Techniker und Tribünenbauer sind im Donaupark fleißig am Werk. Während zuletzt etliche Kilometer Kabel für die Klangwolke verlegt werden mussten, sind es heuer erheblich weniger, erläuterte Projektleiter Wolfgang Scheibner am Montag. Denn erstmals erfolgt die Übertragung digital.

Die diesjährige Klangwolken-App “Kalliope” soll für die Besucher einerseits als Info-System dienen – auf Lautsprecherdurchsagen im Donaupark wird im Gegenzug völlig verzichtet – und andererseits die Publikumsbeteiligung managen. La Fura dels Baus werden die Besucher auf diesem Weg auffordern, bestimmte Aktivitäten zu setzen, etwa zu winken, die Taschenlampen zu aktivieren o.ä. Aktiv wird die App erst am Veranstaltungstag, das Brucknerhaus appelliert aber aus Gründen der Internet-Kapazität an das Publikum, sie bereits jetzt herunterzuladen.

(APA)