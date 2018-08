Poller verhindern Zufahrt in Linzergasse

Einer der neuen Poller befindet sich in der Wolf-Dietrich-Straße und der zweite im Bereich Linzergasse/ Schallmooser Hauptstraße. Das stieß bei Menschen mit Behinderung auf Kritik.

Die Zufahrt in die Fußgängerzone in der Linzergasse ist nun nur in der Ladezeit von 6 bis 11 Uhr möglich. Ausgenommen ist die Zufahrt zur Firma Tappe und zu den Hotels. An den Pollern gibt es Klingelknöpfe, die den jeweiligen Firmen erlauben, auch nach der Ladezeit den Poller abzusenken und die berechtigten Personen einfahren zu lassen. Zudem kann für regelmäßig notwendige Arztbesuche oder Bankgeschäfte eine Ausnahmegenehmigung beim Verkehrs- und Straßenrechtsamt, beantragt werden.

Wo aber können Menschen mit Behinderung halten und parken?

Um außerhalb der Ladezeit Menschen mit Behinderung die Möglichkeit zu bieten, im Nahbereich der Linzergasse zu parken, gibt es mehrere Möglichkeiten:

Direkt beim Poller in der Franz-Josef-Straße und in der Wolf-Dietrich-Straße sind jeweils zwei barrierefreie Parkplätze vorhanden. Auch im mittleren Teil der Linzergasse, im Bereich Bergstraße, befinden sich barrierefreie Parkplätze sowie Parkzonen für Anrainer und Menschen mit Behinderung.

Obwohl die Zufahrt zu den barrierefreien Parkplätzen vor der Firma Tappe und in der Wolf-Dietrich-Straße vor Installierung der Poller rechtswidrig war, nutzten Menschen mit Behinderung diese Stellflächen. Um somit diese barrierefreien Parkplätze zu kompensieren, werden im Nahbereich der Poller, gleich beim Schutzweg in der Schallmooser Hauptstraße 1, weitere drei barrierefreie Parkplätze eingerichtet.

Allgemein dürfen Inhaber eines §29b-Ausweises, welche selbst ein Kfz lenken bzw. in einem Kfz befördert werden, mit dem Fahrzeug an Straßenstellen für die sonst “Halten und Parken verboten” gilt, in zweiter Spur halten: Zum Ein- und Aussteigen sowie zum Ein- bzw. Ausladen der für die gehbehinderte Person nötigen Behelfe (z. B. Rollstuhl), sofern nicht andere Verkehrsteilnehmer am Vorbei- oder Wegfahren gehindert werden.

HIER findet ihr eine Übersicht über alle Behindertenparkplätze in der Stadt Salzburg.

Parken dürfen sie auch

im Bereich des Straßenverkehrszeichens “Parken verboten”

in Kurzparkzonen ohne zeitliche Beschränkung

in Fußgängerzonen während der Zeit, in der Ladetätigkeit allgemein erlaubt ist

auf Behindertenparkplätzen (außer sie sind mit Zusatztafel einem bestimmten Fahrzeug vorbehalten).

In der Stadt Salzburg entfällt in Kurzparkzonen auch die Parkgebührenpflicht. Im Gegenteil zu den Pollern am Rudolfskai Richtung Mozartplatz und beim Festspielhaus ist die Nutzung des sogenannten Euro-Keys zur Absenkung der Poller hier rechtlich nicht möglich, da der obere Bereich der Linzergasse bereits Fußgängerzone ist.