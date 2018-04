Liste Pilz baut “Rechtshilfefonds” für Bürgerrechte auf

Peter Kolba ersucht um Spenden - © APA (Archiv)

Der interimistische Klubobmann der Liste Pilz, Peter Kolba, will einen Rechtshilfefonds für Bürgerrechte aufbauen. “Ich möchte bis Herbst einen gemeinnützigen Rechtshilfefonds auf die Beine stellen und ersuche daher derzeit um Spenden. Das Ziel sind 50.000 Euro Gründungskapital für den Fonds”, kündigte Kolba am Montag an. Der Fonds werde transparent entscheiden und die Mittel offenlegen.