Liste Pilz: Kolba legt mit 31. Mai Klubobmannschaft zurück

Einen Nachfolger für Peter Kolba gibt es noch nicht - © APA

Peter Kolba legt mit 31. Mai seine Funktion als Klubchef der Liste Pilz zurück. Ein diesbezüglicher Brief sei an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) und die Parlamentsdirektion ergangen, teilte er am Freitag der APA mit. Ein Nachfolger sei noch nicht gefunden. Kolba hatte schon zu Beginn seiner Amtszeit betont, die Funktion aus gesundheitlichen Gründen nur interimistisch zu übernehmen.