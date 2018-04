Liste Pilz kritisiert AMS-Kürzungen scharf

Holzinger geht mit der Bundesregierung hart ins Gericht - © APA

Die Liste Pilz wirft den Regierungsparteien vor, mit den angekündigten Einsparungen beim AMS gezielt die Situation am Arbeitsmarkt verschärfen und Spannungen in der Gesellschaft schüren zu wollen, weil sie sich dadurch mehr Stimmen bei den nächsten Wahlen ausrechnen würden. Dafür werde auch in Kauf genommen, dass durch die Kürzungen auch 2.000 Deutsch-Trainerinnen ihre Jobs verlieren.