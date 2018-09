Liste Pilz kritisiert Hartinger-Klein in Sachen AMS-Budget

Sie wirft Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) vor, bereits für 4. Juli, also vor zwei Monaten, einen Budgetentwurf angekündigt zu haben, den es bis heute nicht gebe. Am 5. Juli habe die Ministerin in der Sitzung des Nationalrats angekündigt, dass die für die AMS-Ziele notwendigen Mittel noch vor dem Sommer stehen würden. Am 16. August habe die Ministerin dann ein Budget für Ende August angekündigt. Gestern sagte schließlich AMS-Chef Johannes Kopf im “Ö1-Mittagsjournal” dass er bis heute kein Budget habe.

“Das ist ein sozialpolitischer Skandal”, kritisiert Holzinger und betont: “Durch die Erwachsenenbildungsinstitute rollt eine Kündigungswelle. Eine Umfrage unter Erwachsenenbildungsinstituten ergab eine Zahl von 600 Kündigungen aufgrund des Nicht-Budgets. Im Bereich der Deutschkurse liegt die Zahl bei rund 2.000 Kündigungen durch die Kürzungen der Deutschkurse.”

