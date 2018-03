Liste Pilz setzt bei Bildung vor allem auf Integration

Stephanie Cox kritisierte die Politik der Regierung - © APA (Hochmuth)

Die Liste Pilz hat am Donnerstag ihre künftigen Schwerpunkte in der Bildungspolitik skizziert. Widmen will man sich vor allem den Bereichen Integration und Digitalisierung. Die ersten 100 Tage schwarz-blauer Bildungspolitik sieht Liste Pilz-Bildungssprecherin Stephanie Cox als Zeit des Rückschritts.