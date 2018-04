Liste Pilz sucht neue Klubspitze

Kolba bleibt dem Parlament erhalten - © APA

Die Liste Pilz will frühestens in zwei Wochen den Namen eines neuen Klubobmanns bzw. einer neuen Klubobfrau bekanntgeben. Peter Kolba, dessen fixer Rückzug in dieser Funktion vorzeitig bekannt geworden war, bekräftigte am Montag, nicht im Unfrieden aus diesem Amt zu scheiden. Viel mehr begründete er diesen Schritt mit seiner chronischen Schmerzerkrankung. “Wilder” Abgeordneter werde er nicht.