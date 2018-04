“Literatur im Nebel” mit Nobelpreisträgerin Herta Müller

Müller machte einen Abstecher ins Waldviertel - © APA (dpa)

Die zwölfte Auflage des Festivals “Literatur im Nebel” ist am Freitagabend in der Margithalle in Heidenreichstein eröffnet worden. Ehrengast ist diesmal die aus dem rumänischen Banat stammende deutsche Autorin und Literaturpreisträgerin Herta Müller, der an zwei Tagen umfangreiche Reverenz erwiesen wird.