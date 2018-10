Literaturpreis der Neuen Akademie geht an Maryse Condé

Die Autorin wurde für ihre Werk ausgezeichnet - © APA (AFP/Archiv)

Der Literaturpreis der Neuen Akademie geht an die Schriftstellerin Maryse Condé aus Guadeloupe. Die Jury der als Ersatz für den in diesem Jahr abgesagten Literaturnobelpreis ins Leben gerufenen Auszeichnung lobte am Freitag in Stockholm Condés Werk als wichtigen Teil der Weltliteratur.